Tutto pronto a Casa Real per il raduno del Real Sebastiani previsto il 20 agosto e aperto ai tifosi

RIETI - Sabato 20 agosto inizierà ufficialmente la stagione agonistica 2022/23 del Real Sebastiani Rieti. Alle 10 squadra e staff tecnico si ritroveranno presso #CasaReal per il consueto raduno. L’impianto di via F.lli Cervi sarà aperto a tutti, tifosi e giornalisti, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di assembramenti. Gli atleti e gli allenatori avranno così la possibilità di avere da subito un primo approccio con il mondo Sebastiani.

Alle 18:00 dello stesso giorno, invece, la squadra comincerà la preparazione fisica in vista della stagione sportiva ormai alle porte.