Lunedì 16 Ottobre 2023, 23:46

La Ternana vira su Marmore. A pochi passi dalla Cascata e dal parco dei Campacci, la squadra si allenerà fino a quando non tornerà in possesso del San Paolo di Narni Scalo. La nuova decisione è scattata nelle ultime ore. Continua, dunque, il peregrinare della squadra, alla ricerca di campi in erba dove allenarsi. Esigenza legata a doppio filo alla necessità di dotare la Ternana di campi in erba e strutture dove far lavorare le proprie squadre, in attesa di vedere sbloccata la questione del centro sportivo, tra i ricorsi di Villa Palma e i tentativi di cercare altri terreni come nel caso di San Gemini. Dopo la chiusura del San Paolo per i lavori agli spogliatoi e anche sul terreno di gioco, la Ternana si era allenata sempre all'antistadio Taddei, sul sintetico. La scelta era stata concordata tra lo staff tecnico e la società anche perché lì si possono utilizzare le strutture fisiche e sanitarie dello stadio Liberati. Ma poi, l'allenatore Cristiano Lucarelli ha cambiato idea, andando a cercare un campo in erba sul quale far allenare i suoi, seppure in alternanza proprio con il sintetico dell'antistadio nel quale verrebbero svolte comunque le rifiniture prima della partite e alcune sedute. E così, lo stesso allenatore e i suoi collaboratori sono stati proprio al campo comunale Olivio Di Loreto di Marmore, in località Mazzelvetta, per un sopralluogo. Hanno dato un'occhiata al terreno in erba e agli spogliatoi. Il prato è stato trovato in condizioni buonissime. Dunque, è arrivato l'assenso dello staff tecnico. Si comincia martedì 17 ottobre, nel pomeriggio. Alle 15,15, come da programma già stilato, l'allenamento delle Fere è previsto proprio al campo di Marmore, mentre al mattino, alle 9,30, si lavora all'antistadio Taddei. Entrambe le sedute aperte al pubblico. C'è, tuttavia, un'incognita, quella delle condizioni meteorologiche. L'estate lunga, calda e soleggiata sembra essere terminata con le prime piogge arrivate sulla città. Quando queste saranno particolarmente abbondanti, si lavorerebbe comunque sul sintetico del Taddei, senza andare sul prato di Marmore. Questo, però, verrà deciso di volta in volta e in base alle condizioni del tempo. Almeno, finché non sarà pronto il San Paolo, con il ritorno nell'impianto di Narni Scalo nel quale la squadra ha cominciato ad allenarsi sin da agosto. Ieri è anche partita la settimana che porta al ritorno del campionato. Sabato arriva al Liberati il Brescia. Alla ripresa, ieri pomeriggio all'antistadio, tutti presenti ad eccezione di Niklas Pyyhtiä, ancora con l'Under 21 della Finlandia che gioca oggi pomeriggio la sua seconda partita contro la Romania. E' tornato, invece, Antonio Raimondo, dopo la convocazione in Under 20. Migliora Andrea Favilli, così come ricomincia gradualmente il lavoro a bordo campo Federico Viviani, che però non dovrebbe rientrare prima di novembre. Dopo la settimana precedente fatta di lavoro tattico, in questa Lucarelli dovrebbe consolidare quanto provato dopo la partita di Cittadella. Si pensa già alla formazione da mandare in campo con il Brescia, alla ricerca di un altro pesante risultato per dare una boccata di ossigeno in classifica.