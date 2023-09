Riparte l'ambizioso e rinforzato Montopoli: l'obiettivo è la Prima categoria. «Siamo carichi». La rosa

RIETI - Punta in alto il Montopoli, squadra che sarà impegnata nel prossimo campionato di Seconda categoria. Dopo aver chiuso la scorsa stagione al terzo posto da neopromossa, i “corsari” sono ripartiti questa settimana con gli allenamenti al campo sportivo Rinalduzzi. Diversi i volti nuovi tra giocatori e staff, a partire dal nuovo mister Omar Cimei che ha avuto modo di conoscere i suoi ragazzi dirigendoli già per i primi allenamenti.

Il mercato

Parecchi i nuovi innesti che saranno a disposizione di mister Cimei. Arriva a vestire la maglia gialloblu il montopolese Michele Turchetti, giovane centrocampista lo scorso anno a Poggio Catino. Per il reparto difensivo arrivano l’esperto Marco Grossi, Manolo Solito, Florin Mirt, giocatore con importanti esperienze alle spalle tra i campi di Prima, Promozione ed Eccellenza, ed Andrian Patras, lo scorso anno a Poggio San Lorenzo. Il reparto offensivo si arricchisce con il ritorno di Nicolò Turchetti e gli arrivi del classe 1990 Daniele Mangiante, dell’attaccante ex Poggio Catino Valerio D’Ascenzi e del classe 2003 Francesco Ippoliti, anche lui lo scorso anno al Poggio San Lorenzo.

Le dichiarazioni

«Siamo carichi e pronti per iniziare questa stagione – spiega il mister Omar Cimei – c’è tanto entusiasmo, penso che allenandoci bene con questo gruppo potremo puntare ai piani alti della classifica. Chiedo ai ragazzi il massimo impegno, soprattutto in allenamento, soltanto lavorando con serietà in settimana potremo costruire qualcosa di importante e lottare per la vetta». Il tecnico è reduce da un’esperienza singolare, in quanto è stato selezionato dal Valencia Italia come allenatore durante un camp: «L’esperienza di questa estate con il Valencia mi ha aiutato a crescere ulteriormente come tecnico, è una società che organizza questi camp, senza fare scouting o provini durante questo tipo di attività, e dà opportunità di allenare ragazzi volenterosi di migliorare e apprendere».

Le amichevoli

Stabilito intanto anche il programma delle amichevoli dei gialloblù.

Saranno cinque gli impegni, tutti al campo sportivo “Rinalduzzi”, che avvicineranno il Montopoli all’esordio in campionato, stabilito per il 15 ottobre. Sabato 16 settembre alle 17.30 i sabini sfideranno Ginestra, squadra di Prima categoria; mercoledì 20 ospiteranno invece la Juniores di Passo Corese, mentre il 23 alle 18 ci sarà un altro importante impegno contro Casperia, altra squadra di Prima. Il 30 settembre la sfida contro Toffia, squadra di Terza categoria, e il 7 ottobre, una settimana prima dell’inizio del campionato, l’impegno contro l’Asd Sabina, sempre del campionato di Terza.

La scuola calcio

Cominciate anche le attività della Scuola Calcio Giallo-Blu, con la società della bassa Sabina sempre attenta a coinvolgere i più giovani. Hanno già cominciato ad allenarsi i bambini e le bambine delle annate dal 2011 al 2018, dando il via ad un nuovo anno che come sempre sarà ricco di opportunità anche per i più piccoli. Iscrizioni aperte con sconti per componenti dello stesso nucleo familiare.

La rosa

Portieri: Ervin Daja, Cristian Ferretti, Nasir Brahne

Difensori: Edoardo Valloni, Giacomo Ammiraglia, Stefano Abatelli, Antonello Proni, Alessandro Fiori, Gilberto Caldarola, Marco Grossi, Adrian Patras, Florin Mirt

Centrocampisti: Ion Popescu, Emanuele Vavalli, Marco De Santis, Nicolò Turchetti, Valerio Di Ruggiero, Nicola Rinalduzzi, Michele Turchetti, Manolo Solito

Attaccanti: Francesco Gulino, Francesco Ippoliti, Rodolfo Capasso, Valerio D’Ascenzi, Daniele Mangiante

Allenatore: Omar Cimei