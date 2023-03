Il Real Sebastiani pronto per la sfida contro Orzinuovi: in palio la Coppa Italia

RIETI - Ultimo atto delle Final 4 di Coppa Italia di Serie B. Oggi pomeriggio alle 16 scenderanno sul parquet dell’E-Work Arena di Busto Arsizio il Real Sebastiani Rieti e la Pallacanestro Orzinuovi per la finalissima. Ieri in semifinale le due squadre hanno battuto rispettivamente Faenza (74-72) e Vigevano (67-62) e si sono guadagnate la possibilità di alzare il trofeo.

Gli avversari

Orzinuovi è la capolista del girone B con 19 vittorie e 3 ko. La squadra di coach Marco Calvani ha già conquistato un trofeo in questa stagione, ovvero la Supercoppa Lnp di inizio stagione. I lombardi hanno un roster lungo e anche ieri nella sfida contro Vigevano lo hanno dimostrato. La guardia Leonzio è il miglior marcatore dei suoi (12.9 punti di media in campionato e 18 nella sfida di ieri) seguito da Gasparin (10.4 di media ma solo 2 ieri). Reparto lunghi che vede l’ex Npc Riziero Ponziani, che quest’anno viaggia a 9.7 punti di media. Presenti molti giocatori che possono dire la loro e inter cambiarsi molto bene a gara in corso come Agbamu, Da Campo e Planezio. In semifinale hanno dato un ottimo contributo anche Alessandrini (20 punti con 4/4 da tre) e Trapani (13 punti) entrambi in uscita dalla panchina. Sarà insomma una bella gara tra due squadre che fanno della loro forza la difesa (entrambe le migliori nei propri gironi) e la lunghezza del roster.

Dove vedere la finale

Così come per le gare di ieri e di tutta la Final 4, la finalissima di Serie B sarà disponibile su Lnp Pass e su Ms Channel, canale 814 di Sky.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Pallacanestro Orzinuovi: Gallo 1, Agbamu 2, Da Campo 6, Alessandrini 8, Trapani 9, Planezio 10, Gasparin 11, Procacci 13, Ponziani 14, Trebeschi 18, Leonzio 20. All. Calvani.

Arbitri: Vladislav Doronin di Perugia e Antonio Giunta di Ragusa.