Real Sebastiani cerca il riscatto a Chiusi. Rossi: «Gara complicata, hanno ritrovato fiducia»

RIETI - Real Sebastiani Rieti in campo nel giorno di Pasqua. Domani la squadra allenata da coach Alessandro Rossi affronta in trasferta Chiusi (palla a due alle 18), fanalino di coda del girone Rosso che in questa fase a orologio sta dimostrando segnali di ripresa importanti. I toscani si giocano la permanenza in Serie A2 e daranno tutto per conquistare i due punti. Coach Rossi e il popolo Rsr spera di trovare nell’uovo di Pasqua come sorpresa la risposta giusta dopo il ko interno contro Piacenza.

Gli avversari

Come detto, Chiusi in questa fase a orologio sta dando segnali positivi: 3 vittorie importanti per la squadra toscana che ha battuto Agrigento, Treviglio e la seconda in classifica Cantù. Anche nelle tre sconfitte, Chiusi ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Sarà una trasferta tutt’altro che semplice, visto che la corsa per evitare la retrocessione diretta nel girone Rosso si fa sempre più combattuta. Debutto casalingo domani per Osku Heinonen, guardia finlandese arrivata da poco alla corte di coach Bassi per allungare le rotazioni dopo l’infortunio di Gaddefors e scesa in campo già nella trasferta di Agrigento con 11 punti in 17 minuti. In cabina di regia lo statunitense Augustin Tilghman. Occhi puntati su Gabriele Stefanini, tra i più in forma in questa fase a orologio e reduce dai 29 punti contro Agrigento. Jerkovic, Dellosto e il lungo Possamai completano lo starting five, mentre Visintin, Raffaelli, Bozzetto e Chapelli sono pronti in uscita dalla panchina.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi mette in guardia i suoi introducendo così la gara: «Chiusi ha ritrovato grandissima energia, sono in piena lotta salvezza e giocare da loro sarà molto complicato. Sarà una battaglia, bisogna entrare in campo con questo presupposto fisso in testa. La nostra dovrà essere una prestazione di squadra, dovremo essere aggressivi e compatti. A livello fisico ci presentiamo con qualche acciacco, ma a questo punto della stagione ci sta. Mentalmente, invece, è rimasta la rabbia e la delusione per la sconfitta con Piacenza, vogliamo assolutamente riscattarci».

Prima della trasferta toscana parla anche l’esterno amarantoceleste Alvise Sarto : «Affrontiamo una squadra che è in uno stato di forma importante. Le loro ultime partite non rispecchiano la loro posizione in classifica, non vanno quindi sottovalutati. Noi vogliamo sicuramente rifarci dopo il passo falso con Piacenza e per farlo non dovremo sbagliare assolutamente l'approccio.

Dovremo combattere dal primo all'ultimo minuto».

Il capo allenatore di Chiusi, Giovanni Bassi, parla così di Rieti: «La Real Sebastiani Rieti è una squadra molto forte e profonda. Il giorno in cui rientrerà Nobile dall’infortunio torneranno ad essere 12 giocatori e non so in quanti possano vantare questa cosa. La parola chiave è consapevolezza. Essere consapevoli che arriverà una squadra di altissimo livello e di conseguenza stare con i piedi ben piantati per terra. Dall’altra parte però servirà la consapevolezza di sapere che, se ci vogliamo salvare, dovremo provare a battere una squadra di alto livello. Tra noi e loro c’è un gap sotto quasi ogni punto di vista. Fisico, tecnico e di esperienza. Quindi servirà avere entusiasmo e giocare una partita di grandissimo orgoglio. I valori tecnici sono sicuramente importanti, dovremo limitare le palle perse e cercare di non subire troppo a rimbalzo, però penso che la chiave sia veramente la voglia di vincere, di stupire e di superarsi».

Così in campo

Umana Chiusi: Tilghman 0, Dellosto 9, Visintin 10, Chapelli 11, Stefanini 15, Bozzetto 16, Jerkovic 21, Raffaelli 22, Heinonen 24, Possamai 33. All. Bassi

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Marco Vita di Ancona, Salvatore Nuara di Treviso e Yao Daniele Yang di Visagio (VR)

Le altre gare della fase a orologio (VII giornata)

Udine – Treviglio 73-65

Cento – Latina

Forlì – Juvi Cremona

Cividale - Cantù

Fortitudo Bologna – Urania Milano

Verona – Luiss Roma

Trieste – Vigevano

Nardò – Trapani Shark

Piacenza – Agrigento

Rimini – Monferrato Basket

Orzinuovi – Torino

Classifica girone Verde

Trapani Shark 50

Cantù 40

Torino 40

Real Sebastiani Rieti 34

Urania Milano 28

Juvi Cremona 26

Treviglio 24

Vigevano 22

Luiss Roma 18

Agrigento 12

Monferrato Basket 12

Latina 10