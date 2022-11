Dal Back to School al PalaSojourner per tifare il Real Sebastiani: porte aperte agli studenti

RIETI - Dal “Back to School al PalaSojourner per tifare la Sebastiani! Dopo più di un mese dal primo incontro tra i nostri campioni e gli studenti delle scuole elementari e medie della città, che ci ha visto condividere i sorrisi, la dolcezza, la curiosità e l’entusiasmo di più di duemila alunni, la RSR apre le porte del PalaSojourner a loro e alle rispettive famiglie.

Si comincia

Come? Con un’iniziativa che prenderà il via domenica 20 novembre in occasione di RSR-Janus Fabriano (ore 18) e si protrarrà fino alla fine della stagione, ogni qualvolta si giocherà in casa.

L’iniziativa

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti dei coupon a tutti gli studenti delle scuole visitate, che consentirà a loro di entrare GRATUITAMENTE al PalaSojourner e al proprio genitore (o accompagnatore generico) di pagare solo 5 euro, un incentivo ulteriore a trascorrere una domenica diversa, all’insegna dello sport e della condivisione ma, al contempo, senza tralasciare l’aspetto economico che, in un momento particolarmente complicato come quello che stiamo vivendo, è tutt’altro che secondario.

La precisazione

E se non ho ricevuto il coupon, come posso fare per accedere all’iniziativa? Semplicemente scaricando e stampando quello che gli alunni e i loro genitori possono trovare sulla pagina Facebook “Real Sebastiani Rieti” oppure sul sito ufficiale a questo indirizzo: https://www.realsebastianirieti.it/coupon-scuole/