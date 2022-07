Real Sebastiani, il lungo Alessandro Paesano: «Proverò a rivincere il campionato anche col Rsr»

RIETI - Alessandro Paesano è uno dei nuovi lunghi del Real Sebatiani. Giocatore fisicamente dominante e capace di colpire anche dall’arco, Il friulano ha firmato con il Rsr un accordo annuale fino al 30 giugno 2023 e dietro le spalle avrà il numero 8.

La carriera

Ala/Centro da 200 cm, Paesano nasce a Tolmezzo, in provincia di Udine, il 22/01/1993. Inizia ad assaggiare il parquet nella capitale ed a cavallo tra il 2010 e il 2013 gioca alla Minerva BK Roma e alla Stella Azzurra. Dopo tre stagioni tra Ferentino, Chieti e Oleggio, nel 2016/2017 si trasferisce a Montegranaro dove arriva in semifinale di Coppa Italia Serie B e vince il suo primo campionato, guadagnando la promozione in A2. La stagione successiva torna in provincia di Roma, a Palestrina. Sfiora un’altra promozione ma perde la finale contro San Severo. Nella stagione 18/19 veste un’altra maglia storica come quella della Viola Reggio Calabria per poi, nei due anni successivi giocare a Cento e ad Ancona. Nello scorso campionato gioca a Cividale e da protagonista sfiora la Coppa Italia, poi persa in finale con Roseto, e centra la sua seconda promozione in carriera, battendo Vigevano in Gara 5. Nella regular season 21/22 queste le sue percentuali: 47% da 2pt e 27% da 3pt con 7,3 PPP e 5,3 RPP.

Le dichiarazioni

«Appena arrivata la chiamata da Rieti sono stato contentissimo. La Sebastiani è una società storica e molto forte. Vorrei provare a rivincere il campionato anche quest’anno, e Rieti è una di quelle società che in Serie B mi davano questa possibilità. Ho avuto da subito l’intesa con coach Dell’Agnello e questa è stata la ciliegina sulla torta che non mi ha fatto avere più dubbi sulla mia scelta. Sono impaziente di cominciare ad allenarmi a Rieti!».