Calisse: «Sopralluogo al Palasojourner, proseguono spediti i lavori. Sarà a disposizione di Npc e Real»

RIETI - Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha eseguito un sopralluogo al Palasojourner per accertare lo stato di avanzamento dei lavori sul palazzetto.

Si stanno ristrutturando, al momento, tutti i bagni presenti nella struttura perché completamente non funzionanti. Intanto i lavori di adeguamento sismico sono in dirittura di arrivo e ora si accelera per un adeguamento architettonico anche esterno. Per quanto riguarda la gestione del Palasojourner, la Provincia lavora per entrambe le squadre di Rieti – Npc e Real Sebastiani – infatti, la disponibilità di campo è assicurata ad entrambe.

«Un successo sportivo», ha commentato il presidente Calisse. Come Provincia si sta cercando un accordo con la società Npc per trovare una soluzione dal punto di vista economico che possa agevolare tutte e due le società: «Il basket reatino ha bisogno di serenità, è il momento di lasciare da parte le polemiche perché la situazione è sotto controllo e si concluderà nel miglior modo possibile» conclude Calisse.