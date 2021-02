Kienergia, contro Chieti vietati altri passi falsi: debuttano Sabatino e Piccoli, da valutare Amici. I coach a confronto

RIETI - Il ritorno in campo della Kienergia Rieti coincide con un altro crocevia stagionale per gli uomini di Rossi. Dall’esito del confronto con la Lux Chieti (ore 18) passano le sorti del campionato dei reatini: riprendere la corsa playoff o abbandonare l’obiettivo e guardarsi bene alle spalle per ipotecare il prima possibile il traguardo salvezza. La squadra arriva al delicato appuntamento riposata e rafforzata dal mercato di riparazione: Sabatino e Piccoli debuttano con la nuova casacca, dopo 27 giorni torna in campo anche Amici, non al meglio della condizione. Non ci sarà Tommasini, ancora acciaccato.

Dall’altra parte c’è una formazione in fiducia e rigenerata dall’approdo in panchina di Massimo Maffezzoli, che lo scorso anno in sella all’Ebk rifilò due brucianti sconfitte ai reatini. Per Stefanelli e compagni c’è da riscattare la sconfitta dell’andata: 71-66 il punteggio, al termine di una delle peggiori prove della Npc in serie A2. Da tenere a bada c’è la coppia straniera Sorokas - Williams, massima allerta anche al solido gruppo di italiani formato da Piazza, Santiageli e Bozzetto, decisivi nel rocambolesco successo su Ravenna.



Le aspettative



Alessandro Rossi, presenta così il match: «Abbiamo cercato di lavorare al meglio nonostante i tanti problemi fisici. Sappiamo che sarà una gara tosta. Sono in un grande momento, è una squadra costruita in maniera chiara, con un quintetto molto forte e una panchina forse non molto lunga ma valida. Sono stati bravi a non mollare mai, vincendo spesso in volata. Sono alla terza gara in 7 giorni – conclude Rossi – cerchiamo di sfruttare questo fattore e di aggredirli fin da subito».



Massimo Maffezzoli, coach della Lux Chieti: «Con Ravenna siamo stati bravi a replicare il finale della gara con Forlì, nel momento di maggiore difficoltà ci siamo uniti, abbiamo trovato buone soluzioni, ed ai punti abbiamo meritato la vittoria. Sono contento delle tre vittorie consecutive, sono venuto qui per fare del mio meglio, ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, in questo momento favorevole dobbiamo assolutamente rimanere con i piedi per terra. Il calendario è fitto, ora è già tempo di pensare a Rieti, altra gara importante. Dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili, il recupero è importante quanto l’allenamento, in questo periodo. Ci prendiamo il bello, le vittorie, ma dobbiamo volare basso e continuare a pensare da squadra operaia».

Così in campo

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 97 Sabatino, 98 Piccoli. All. Rossi.

Lux Chieti: 1 Sodero, 4 Meluzzi, 9 Sorokas, 11 Williams, 13 Favali, 15 Ihedioha, 16 Bozzetto, 21 Piazza, 23 Mitt, 33 Santiangeli. All. Maffezzoli.

Arbitri: Caforio (Br), Foti (Mi), Grazia (Bg).



Le altre gare

Napoli - Ravenna

Scafati - Forlì

Stella Azzurra Roma - Eurobasket Roma

Cento - Pistoia

Ferrara - San Severo rinviata

Riposa: Latina



Classifica

Napoli 28 (18 gare giocate)

Forlì 26 (15)

Scafati 24 (16)

Ebk Roma 22 (17)

Ferrara 18 (15)

Cento 16 (15) e Chieti 16 (17)

Pistoia 14 (17)

Rieti 12 (16)

Ravenna 10 (16)

San Severo 8 (15) e Latina 8 (15)

Stella Azzurra Roma 4 (14)

