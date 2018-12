© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell'incontro di questa mattina, venerdì 14 dicembre, tenutosi presso la sede della Federazione Italiana di Pallacanestro a Roma, il presidente della Npc Rieti Pallacanestro ha consegnato il primo volume della storia del basket reatino “Rieti e le sue Cinque Stelle”, scritto da Giuliano Colarieti. Il libro è frutto di un lavoro impegnativo caratterizzato da un'attenta ricerca storiografica ed iconografica. L'opera è un storia fotografica delle cinque squadre di Rieti di vertice, dagli anni Trenta ad oggi, punta dell'iceberg della grande passione per il basket che da sempre si vive in città.Il libro è stato presentato dal presidente della squadra di serie A2 NPC Rieti, Giuseppe Cattani e dal direttore sportivo Gianluca Martini, al presidente Fip Giovanni Petrucci che ha ricevuto il libro insieme al vicepresidente FIP Gaetano Laguardia. Nell'incontro sono stati illustrati i progetti futuri e le iniziative legate, anche ma non solo, alla nuova struttura di proprietà della NPC Rieti che sorgerà a Contigliano.Per il Presidente Cattani quello di oggi è stato un incontro proficuo: "In occasione degli auguri natalizi è stato per noi un piacere poter regalare l'opera di Giuliano Colarieti che raccoglie la storia del basket reatino. Un regalo particolarmente appressato dal presidente FIP Giovanni Petrucci e dal vicepresidente FIP Gaetano Laguardia. In tale incontro abbiamo colto l'occasione di illustrare i nostri progetti ed iniziative inerenti anche alla nostra "Casa NPC", che speriamo possa vedere la luce al più presto".Tutti coloro che volessero acquistare il primo volume del libro, possono inviare una mail al seguente indirizzo: stampa@npcrieti.it o inviare un messaggio privato alla pagina Facebook ufficiale @NpcRieti.