Kienergia, battere Ferrara per dare un senso alla gara di Cento. Rientra Pepper, sempre out Amici

RIETI - Non sarà padrona del proprio destino la Kienergia Rieti, perché è dall’incrocio tra Latina e Pistoia (18 aprile) che dipendono le sorti del team di Rossi. Ma per giocarsi tutto domenica a Cento e sperare in un successo dei pontini sui toscani, che significherebbe entrare nel girone che assegnerà quattro posti nei plyoff evitando così di finire in quello le cui ultime due giocheranno i playout, c’è prima da battere stasera Ferrara al PalaSojourner (ore 20), recupero valido per la IV giornata di ritorno.

Una sfida che doveva disputarsi lo scorso 7 febbraio, quando una Npc in fiducia e forse nel miglior momento della stagione non scese più in campo viste le 8 positività al Covid che al mattino bloccarono gli estensi in hotel in pieno centro a Rieti.

Anche la Npc un mese più tardi avrebbe pagato a caro prezzo, proprio come gli estensi, i conti col Covid e solo oggi vede via d’uscita: infatti per la delicata sfida contro la valida formazione allenata da Spiro Leka, il coach Rossi riabbraccia Dalton Pepper. Dopo 36 giorni lontano dal parquet, ieri ha completato l’iter per il rientro e stasera proverà a dare manforte ai compagni, magari emulando le stoiche prestazioni di Stefanelli e De Laurentiis della scorsa settimana. Ancora ai box Amici, tormentato dai guai fisici, non sarà nemmeno in panchina. Regolarmente in campo Taylor, vittima di una botta a una mano nel match contro la Stella Azzurra.

Tra le fila degli estensi è tornato ad allenarsi lunedì l’ex Filoni: problemi al ginocchio gli hanno fatto saltare le ultime partite, Leka potrebbe rigettarlo nella mischia proprio contro l’ex squadra, che lo scorso anno lo lanciò in A2.

Alla vigilia del delicato appuntamento, parla così Alessandro Rossi: «Il morale è buono, siamo consapevoli del fatto che non volevamo arrivare oggi in questa posizione di classifica, ma ce la vogliamo giocare. Dalton non si è mai allenato in gruppo – ha detto Rossi – ma sta bene. Dobbiamo affrontare due gare importanti. Siamo lucidi e pensiamo a consolidarci in vista delle partite più importanti che arriveranno. Mi concentro su Ferrara – spiega Rossi – che viene da un ciclo di gare non facili ma che resta una delle prime quattro di questo girone. Hanno un nucleo che arriva dallo scorso anno e sono un mix di esperienza, gioventù e tecnica. Noi torneremo ad avere rotazioni più ampie e potremo giocare senza dover pensare troppo a risparmiarci, come fatto nelle altre partite. Dovremo essere concentrati dall’inizio – conclude Rossi – e non perdere mai il filo della gara consentendo a Ferrara di scappare».



Così in campo

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 5 Sangiunetti, 8 Sabatino, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 41 Piccoli, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin, 99 Imperatori. All. Rossi.

Top Secret Ferrara: 2 Pacher, 3 Vencato, 8 Fantoni, 9 Dellosto, 11 Baldassarre, 14 Ugolini, 18 Zampini, 21 Panni, 41 Hasbrouck, 75 Filoni. All. Leka.

Arbitri: Caforio (Br), Bartolomeo (Br), Maschietto (Tv).



Le altre gare

Chieti - Stella Azzurra (IX di ritorno)



Classifica

Forlì 38 (23)

Napoli 38 (24)

Scafati 36 (24)

Ebk Roma 28 (24)

Ferrara 24 (21)

Ravenna e Cento 22 (23)

Chieti 20 (21)

Pistoia 20 (23)

Rieti 16 (22)

Latina 16 (23)

San Severo 8 (22)

Stella Azzurra 8 (23)



