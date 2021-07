Ad Amatrice vincono La Foresta U18 e le under 16 e 14 della Npc: «Una bellissima giornata di sport»

Lunedì 12 Luglio 2021, 13:30

RIETI - Un fine settimana di pallacanestro sui playground di Amatrice, che sabato e domenica hanno ospitato il 3x3 di basket organizzato dal Comitato Regionale Fip Lazio.

Era l’ultima tappa del il tour estivo. Oltre duecento atleti tra giovanili e senior provenienti da tutto il Lazio si sono affrontati nella due-giorni di sfide in mini partite di 10 min. La tappa del tour di Amatrice, denominata “Ripartiamo da Amatrice!”, ha inteso essere non solo una manifestazione sportiva ma anche occasione simbolica di ripartenza dello sport e del territorio dopo la pandemia.

Le gare

C’erano nelle varie categorie di giovanili anche tante compagini reatine. Nella Under 18 maschile trionfo della Foresta (settore giovanile della Real Sebastiani Rieti) che nelle gare con formula all’italiana vince tutte le gare aggiudicandosi il primo posto davanti alla Npc (nella foto e nella fotogallery le immagini del derby). Con questa vittoria gli Under 18 de La Foresta staccano il pass per le finali regionali in programma a Roma .

Nella categoria Under 16 maschile è la Npc che fa primo e secondo posto, sul podio La Foresta terza classificata. La Npc vince anche la Under 14 così come la Under 16 femminile.

I commenti

«Una grande giornata di sport per i ragazzi - dice il responsabile del settore giovanile della Npc Paolo Matteucci- felice di essere stati nella Amatrice che abbiamo tutti nel cuore».

«Una bellissima esperienza per noi tutti – spiega il dirigente e allenatore de La Foresta Gioacchino Fusacchia- i ragazzi hanno onorato l’impegno come meglio non avrebbero potuto ed averlo fatto qui ad Amatrice vale doppio».

Ciliegina sulla torta il trionfo di Joseph Miaffo (La Foresta) nella gara del tiro da tre punti con un 8 su 10 che gli è valso il primo posto.