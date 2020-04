Ultimo aggiornamento: 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella stagione 2003-04, un giovanissimo Andrea Bargnani è stato ad un passo dal vestire la canotta della Nsb dell’allora neopresidente Gaetano Papalia.Era praticamente fatta per “Il Mago” il quale dopo aver disputato le giovanili alla Sam basket Roma allenato dall’ex capitano del BancoRoma Roberto Castellano, approdò alla Stella Azzurra di Roma dove disputò un ottimo campionato in serie B che non passò inosservato ai grandi club di A1.E’ stato lì il punto più vicino di Bargnani a Rieti con Papalia che intanto aveva preso in mano le redini della pallacanestro Reatina, l’ex Virtus Rieti era diventata Nuova Amg Sebastinai Rieti e il patron (era il 2003) cominciò subito a pensare in grande e dopo Antonello Riva si pensò ad un giovane che da lì a qualche anno sarebbe poi diventato un giocatore Nba, non uno qualsiasi, ma Andrea Bargnani, quello che il 28 giugno 2006 venne chiamato dai Toronto Raptors e divenne il primo giocatore europeo e italiano a essere selezionato come prima scelta assoluta al Draft Nba. Bargnani arrivo negli States dopo tre stagioni in A1 con la Benetton Treviso.La prima delle quali però, quella del 2003-2004, fu definita col suo trasferimento in Veneto sollo all’ultimo perché come nel film Sliding Doors di Peter Howitt, a volte basta poco per cambiare il destino, in questo caso anche di un giocatore. E’ chiaro che Bargnani sarebbe poi andato in Nba magari partendo però dalla Sabina, se quell’anno avesse firmato con la Virtus Roma così come doveva essere. Perché gli accordi erano firmare con la Virtus ed iniziare con un anno in prestito a Rieti.A rivelare questo retroscena inedito è stato nella tarda serata di ieri lo stesso Andrea Bargnani che dal suo profilo Instagram ha risposto ad un tifoso il quale gli aveva chiesto «Ma è vero che da giovane potevi venire a giocare a Rieti?». La risposta del Mago che in queste giornate di quarantena forzata, tra video interviste e social è tra i personaggi più attivi, è immediata quanto esilarante: «Si è vero, se avessi firmato per la Virtus Roma avrei fatto il primo anno in prestito a Rieti. Invece la Benetton mi faceva fare subito il 12esimo in serie A». E poi Bargnani conclude «...Ma qui la vera domanda è: come c…zo lo sai?».