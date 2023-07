Martedì 11 Luglio 2023, 00:22

RIETI - Ha salvato la vita a un bagnante l'assistente Diego Barbaglia, 18 anni, domenica, presso la piscina di Contigliano. Nel torrido pomeriggio di domenica un bagnante, un signore di mezza età, ha chiesto agli assistenti informazioni per poter effettuare delle evoluzioni in apnea.

Il gran caldo o un malore improvviso, hanno fatto perdere i sensi al bagnante in questione. La richiesta di aiuto da parte della moglie si è trasformata immediatamente in azione da parte di Diego Barbaglia che si è tuffato in una frazione di secondo ed ha riportato in superficie l'uomo con un intervento da manuale. Accertatosi che ci fosse battito cardiaco, Diego ha chiesto agli altri bagnanti di lasciare spazio per l’intervento di soccorso e ha avvertito prontamente i sanitari del 118 che si sono recati sul posto velocemente.

L’azione di Diego (classe 2005) ha evitato il peggio e tra i sospiri di sollievo dei tanti presenti lo sfortunato bagnante ha ripreso conoscenza. Dopo attimi di paura si è fortunatamente tornati a sorridere, con tanti e meritati complimenti per l’eroico bagnino.