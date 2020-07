Rieti, donate al Comune di Montopoli sei bacheche in legno realizzate artigianalmente

RIETI - A volte è un gesto, anche piccolo, a fare la differenza. Oppure un particolare come lo scegliere un piccolo arredo urbano che ben si concilia e contestualizza con l’ambiente circostante e dà decoro. Oppure tutte due le cose. Sta di fatto che a Montopoli di Sabina sono state donate al Comune sei bacheche in legno realizzate artigianalmente e che andranno ad ospitare ordinanze sindacali ed avvisi in genere all’interno dell’antico centro storico. Le bacheche riportano in alto la scritta Comune Montopoli di Sabina.

Il sindaco ringrazia

Ad annunciare la novità è stato il primo cittadino di Montopoli, Andrea Fiori, il quale ha voluto ringraziare chi ha donato le bacheche. «Un ringraziamento speciale all'Alimentari Ferretti di Paolo Ferretti e all'Old Bar di Giorgio Rinalduzzi di Montopoli – ha detto il sindaco Fiori a nome suo e dell’intera amministrazione comunale montopolese- per aver donato al Comune 6 bacheche artigianali per avvisi ed ordinanze da installare all'interno del centro storico. L'impegno profuso nel decoro urbano da parte di cittadini ed attività commerciali ci dà lo stimolo per proseguire, a partire dai piccoli gesti».

