Resterà chiuso per tre notti il casello dell'A1 a Magliano Sabina

RIETI - Resterà chiuso per tre notti il casello autostradale dell'Autostrada del Sole di Magliano Sabina. La chiusura notturna all'inizio della prossima settimana è stata programmata per consentire lavori di ripavimentazione. Lunedì 3 luglio e martedì 4 luglio, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, non sarà possibile uscire a Magliano Sabina per chi proviene da Firenze. Mercoledì 5 luglio e fino alle 6 di giovedì 6 luglio, invece, il casello sarà chiuso in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. Sempre perchè interessati da lavori di pavimentazioni, nelle stesse notti, resterà chiuso anche il parcheggio "Sabina Ovest".