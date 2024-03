Incidente sull'A1 tra Ferentino e Ceprano, Tir si ribalta: conducente ferito e traffico paralizzato

Un tir si è ribaltato sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 627 in direzione sud, nel territorio di Frosinone. Il conducente del mezzo ha perso il controllo, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, e il veicolo si è messo di traverso sulla carreggiata. Il traffico è paralizzato e i vigili del fuoco, dopo aver estratto dalla cabina l'autista, stanno lavorando per liberare la strada. Il conducente è stato affidato alle cure del personale dell'Ares 118. E' chiuso il tratto fra Ferentino e Ceprano.

