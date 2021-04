Auto si arresta per far attraversare un bambino e viene tamponata, traffico in tilt in viale Maraini

RIETI - Qualche attimo di paura e tensione in viale Maraini dove il traffico è ora congestionato e a rilento a causa di un tamponamento che ha coinvolto due autovetture. Sul posto un equipaggio del 118 con un'automedica per prestare sostegno e soccorso ad un bambino rimasto visibilmente spaventato ma non sarebbe stato coinvolto nel sinistro stradale.

Secondo quanto appreso e sommariamente ricostruito il bimbo stava attraversando la strada con il genitore quando l'arresto di un'autovettura per permettere il loro passaggio ha causato poi il tamponamento con il mezzo che sopraggiungeva.

