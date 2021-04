Uomo si ferisce gravemente con la motozappa, trasportato in codice rosso al Gemelli

RIETI - Un piede quasi totalmente amputato dalla motozappa. Un uomo a Pescorocchiano mentre stava lavorando in un appezzamento agricolo di proprietà è stato agganciato dalle "zappette" in movimento che nel movimento circolare rotatorio hanno colpito il piede dell'uomo amputandolo quasi interamente. Sul posto il personale medico del 118 e l'eliambulanza Pegaso che ha trasportato d'urgenza in codice rosso presso il policlinico Gemelli di Roma dove l'uomo, 58enne orginario del Cicolano, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.



