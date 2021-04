Provoca incidente stradale con un ferito e fugge: fermato dai carabinieri

RIETI - Si è dato alla fuga dopo aver provocato un incidente sulla Statale Salto-Cicolana, ma è stato rintracciato dai Carabinieri che sono riusciti a inchiodarlo alle sue responsabilità. Ora dovrà rispondere di omissione di soccorso.

L’episodio risale a ieri mattina, giorno di Pasqua, quando le pattuglie dei Carabinieri di Borgorose e Pescorocchiano sono intervenute su un incidente sulla SS 578, ma sul posto hanno trovato un solo veicolo dei due coinvolti: il conducente di un furgone bianco cassonato, responsabile del sinistro, si era allontanato a tutta velocità in direzione Avezzano, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Prestati i primi soccorsi al ferito, portato in ospedale per le cure del caso, i Carabinieri si sono messi subito al lavoro per individuare il responsabile diramando le ricerche del veicolo in fuga ai colleghi abruzzesi, ed è proprio in Morino che i militari della locale Stazione hanno interrotto la marcia dello spericolato fuggitivo: un giovane casertano alla guida di un Fiat Iveco, che, alle domande degli uomini dell’Arma, ha dichiarato di essersi impaurito per l’accaduto e di essersi dato alla fuga istintivamente.

Il furgone è stato immediatamente sequestrato e il suo conducente deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti; fortunatamente il ferito se la caverà con pochi giorni di prognosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA