RIETI - Sorride l'atletica reatina nella tre giorni dei campionati Assoluti di Bressanone portando a casa un oro, 6 argenti e due bronzi. In un weekend reso problematico dalla pioggia gli atleti reatini si sono fatti valere accumulando un buon bottino di podi.Nella giornata conclusiva l'eterna sfida tra Roberta Bruni (Carabinieri) e Sonia Malavisi va a quest'ultima. L'astista sabina non va oltre 4,31 mentre la romana al secondo tentativo supera quota 4,41 tentando senza fortuna anche a 4,46. Terzo posto per Davide Re (Fiamme Gialle) nei 200. Il primatista italiano dei 400 metri ferma il cronometro a 21.02 in finale dopo aver migliorato il personale in batteria con 20.90 (+0.2). Alla finale non partecipa Andrew Howe (Aeronautica) a causa di un fastidio muscolare avvertito dopo la batteria, corsa con il miglior tempo di 20.83 (-0.2).Per la Studentesca Milardi terzo gradino del podio per Daniele Cavazzani nel triplo con 16,39 (-0.2). Il reatino dal 2014 si conferma come uno dei migliori triplisti italiani. Due quarti posti per Martina Carnevale e Chiara Gherardi. La pesista archivia gli assoluti con un 15,60 mentre la velocista della Garbatella taglia il traguardo a 23.78 sforando per un decimo il podio. Da annoverare anche il sesto posto di Leonardo Orlandi nell’asta con 4,80 che lascia ben sperare in vista del futuro. I due bronzi e l’argento della domenica conclusiva degli Assoluti si sommano all’oro di Galvan di sabato che domina i 400 e ai secondi posti di Chigbolu, Desideri, Bianchetti, Furlani e la 4x100 di Latini e Spacca.Non disputata la 4x400 non disputata per problemi logistici relativi all'impianto. Dunque titolo non assegnato. Il quartetto femminile della Studentesca Milardi - Simonelli, Tirnetta, Plakhina e Marchetti - attende la data in cui dovrà recuperare la gara.