L'abbraccio della Studentesca Milardi a Mattia Furlani. Foto

RIETI - Pomeriggio di festa al Guidobaldi per il ritorno di Mattia Furlani. La Studentesca Milardi ha celebrato la sua stella dopo l'exploit di Glasgow.

Furlani è arrivato nell’impianto in riva al Velino intorno alle 17, con la medaglia d’argento conquistata in Scozia a fare bella mostra. Ad attenderlo atleti in erba di tutte le età, con tantissimi bambini che lo hanno travolto con entusiasmo ed affetto: quando è entrato all’interno del pistino ha trovato oltre 150 giovanissimi rossoblù che lo hanno chiamato scandendo il suo nome in coro.

Furlani ha riservato sorrisi per tutti, concedendosi una lunghissima sessione di selfie ed autografi, soprattutto con i più giovani: felpe, cappellini, magliette e semplici fogli, tutto è diventato buono per portarsi a casa un ricordo indelebile del primo successo “da grande” del saltatore oggi in forza alle Fiamme Oro ma che, proprio come quei bambini, ha cominciato la sua carriera con la divisa rossoblù della Studentesca.

Per l’occasione è stata preparata anche una torta speciale, con una fotografia dei festeggiamenti di Glasgow dopo la conquista dell’argento: un dolce che l’azzurro ha assaggiato dopo la sessione di allenamento che ha svolto al Guidobaldi.

A fare gli onori di casa il direttore tecnico della squadra reatina, Alberto Milardi, che ha voluto riservare una festa semplice ma molto calorosa per il vicecampione mondiale.

Furlani insieme alla madre e allenatrice Kathy Seck ha apprezzato tantissimo.

«Sono stati entrambi molto contenti – ha confermato Milardi – e devo dire che è stato un momento bellissimo. Un bagno di folla così non me lo ricordo per altre occasioni. A volte quando si vince in estate non c’è la possibilità di fare feste come queste, perché non ci sono le squadre in allenamento. Questa è stata comunque un’occasione speciale e una festa bellissima».