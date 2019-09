© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È stata una grande estate quella di Davide Re culminata col record italiano sui 400 (44,77) di La Chaux de fonds dello scorso 30 giugno. L’ex sciatore di Imperia non si è fermato portando a casa una doppia vittoria Europei a squadre di Bydgoszcz (400 e staffetta 4x400). Domani, lunedì 9 settembre, alle 19.58 un’altra tappa fondamentale dell’atleta delle Fiamme Gialle che scenderà in pista a Minsk nella prima giornata del Match Europa-Usa. Il mondiale è l’unico obiettivo.«Quella di Minsk sarà un’ottima competizione in un contesto internazionale, per fare il punto della situazione e simulare i turni sperando di correre anche la staffetta mista - ha dichiarato il velocista a fidal.it - Ho voglia di confrontarmi con le sensazioni che provo in allenamento, ma anche e soprattutto con gli altri quattrocentisti europei che, come me, staranno preparando i Mondiali. Gli americani hanno deciso di non mandare chi gareggerà a Doha, questo significa che invece Cherry, London, Richard e Strother, i quattro che incontrerò a Minsk, potrebbero aver finalizzato al meglio questo appuntamento. In ogni caso sono sicuro di poter dire la mia e ben figurare».