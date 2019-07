© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vola in finale il reatino Riccardo Filippini nella staffetta 4x400 agli europei under 20 di Boras in Svezia. L'atleta della Studentesca Milardi insieme a Michele Bertoldo, Luca Pierani e Francesco Domenico Rossi avanza con il quarto tempo complessivo (3'11"49, Francia più veloce di tutti nelle batterie con 3'09"96) e punta alle medaglie di domani pomeriggio, nella gara che chiuderà il programma degli Europei alle 19.25. “Non ci nascondiamo, vogliamo una medaglia - ha dichiarato Riccardo Filippini insieme agli altri staffettisti azzurri su fidal.it. - Ho cercato semplicemente di stare dietro il gruppo di testa per cercare la qualificazione. Il campo è bellissimo, il tifo è strepitoso. C'è una carica infinita”.Delusione invece per Chiara Gherardi che è stata eliminata non riuscendo ad accedere alla finale dei 200 metri di domani. Alla velocista della Garbatella non basta il 24"15 (+1.0) con cui taglia il traguardo. Domani alle 13 avrà modo di riscattarsi nella qualificazione della staffetta 4x100.