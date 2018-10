© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Oggi pomeriggio allo Stadio Raul Guidobaldi è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell'evento che il prossimo weekend sarà protagonista assoluto nella pista blu di Rieti. I campionati Italiani cadetti e il Festival Europeo della velocità under 16 porteranno a Rieti oltre 2000 persone, tra atelti ed accompagnatori, un grande evento per tutta l'organizzazione e per tutti gli enti che hanno promosso il grande evento di sabato 6 e domenica 7.Alla conferenza sono intervenuti per il comune di Rieti il consigliere con delega allo sport Roberto Donati, Il presidente di Fidal Lazio Fabio Martelli, Il presidente della Studentesca Giuliano Casciani, Chiara Milardi presidente del comitato organizzatore Rieti 2020, Leonardo Tosti per Confcommercio Lazio Nord, Roberto Lorenzetti vice presidente di Fondazione Varrone e Claudio Di Berardino per la regione Lazio. Positive le reazioni di tutti i presenti che intervenendo hanno dichiarato di come essenziale sia la collaborazione che fin qui c'è stata tra tutti gli enti, a partire da Roberto Donati.Della stessa idea anche Fabio Martelli che ha fatto le veci anche della federazione nazionale di atletica. «Questa è la manifestazione più importante per la Fidal dell'anno, che per il primo anno sarà organizzata in toto dalla federazione nazionale. Un evento ancor più reso importante dalla presenza delle 25 delegazioni nazionali che verranno da tutta Europa per il festival Europeo della velocità. Un grazie alla Studentesca che come sempre ha dato disponibilità nell'aiutarci per la realizzazione dell'evento», le parole di Martelli in conferenza.Interessanti anche le dichiarazioni di Leonardo Tosti per Confcommercio che ha annunciato la ormai partnership dell'ente con la federazione nazionale di atletica. Il presidente della Studentesca Casciani insieme con Chiara Milardi hanno rinnovato la loro felicità e fierezza nell'organizzare l'evento che sarà prima tappa di avvicinamento verso gli Europei di Rieti 2020, manifestazione a cui parteciperanno proprio gli stessi atleti dell'annate 2003-2004 presenti al criterium per regioni. Ringraziamento di Casciani anche per la fondazione Varrone, presente nella persona di Roberto Lorenzetti, che sta supportando la Studentesca dalla chiusura della cassa risparmio di Rieti.In conclusione ha preso la parola Claudio di Berardino, assessore alle Politiche per la ricostruzione della Regione. «La Regione Lazio finanzia e sostiene con convinzione questa manifestazione che vede Rieti affermarsi come città di riferimento dell’atletica all’interno del progetto. Da oggi inizia il percorso che porterà a Rieti 2020, l'evento che dovrà dare un richiamo internazionale al territorio reatino che attreverso questo puntiamo a rilanciare e promuovere, come anche tutti i territori colpiti dal sisma. Proprio questo venerdì ci sarà un contest nella scuola superiore di Amatrice, dove gli studenti decideranno e elaboreranno un progetto dedicato all'atletica e a Rieti 2020».