Mercoledì 12 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Luigi Gerbino verso la presidenza dell’Ater di Rieti. Si attende solo l’ufficialità della nomina, che sarà pubblicata nel bollettino della Regione Lazio ma, salvo colpi di scena, dovrebbe essere l’attuale consigliere comunale ed ex presidente di Asm a guidare per i prossimi cinque anni l’ente di via degli Olivi.

Gerbino andrà a ricoprire il ruolo che fu di Giancarlo Cricchi, messo a capo dell’Azienda territoriale per l’edilizia territoriale dall’ex giunta Zingaretti. Tuttavia, la carica di presidente dell’Ater - secondo la legge regionale - è incompatibile con il ruolo di consigliere comunale, per questo appena il suo nome sarà ufficializzato sul Burl, Gerbino dovrà dimettersi dall’assise cittadina. Al suo posto dovrebbe entrare, a quel punto, Simone Miccadei, il primo dei non eletti della lista civica “Rieti al centro”, compagine che si schierò, alle scorse Comunali, per il sindaco Daniele Sinibaldi. Miccadei, dopo le elezioni, si era dimesso da referente cittadino di Italia viva. Ora potrebbe tornare nell’agone politico grazie alla nomina di Gerbino a presidente dell’Ater, la cui scelta - da parte della giunta regionale - è stata possibile anche in quanto, fino al 31 dicembre 2023, è stata congelata la norma che rendeva “inconferibile” la carica di presidente dell’Ater con quella di consigliere comunale. Ora, però, una volta ufficializzata la nomina, potrà svolgere il suo ruolo di presidente per tutto il periodo del mandato regionale.

Intanto, il probabile ingresso di Miccadei nell’aula di Palazzo di città - a meno che non rinunci - non dovrebbe cambiare gli equilibri politici in consiglio comunale. L’ex leader cittadino del partito di Renzi andrebbe a occupare il posto di Gerbino e diventerebbe così il nuovo capogruppo della lista “Rieti al centro”, uno dei perni politici sul quale si basa la maggioranza a Palazzo di città.

Gerbino, contattato dal giornale, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Da lui si apprende solo che ha partecipato al bando di presidente dell’Ater. Una figura, questa, che fino a quando non verranno nominati anche gli altri membri del consiglio di amministrazione, svolgerà anche la funzione di commissario straordinario dell’ente di via degli Olivi. A questo punto non resta che aspettare l’ufficialità della nomina di Gerbino a presidente Ater