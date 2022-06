Lunedì 20 Giugno 2022, 00:10

RIETI - La più giovane ha 28 anni, il meno giovane ne ha quasi 69, per una età media di 51,58 anni. È il quadro del nuovo consiglio comunale di Rieti uscito dalle urne di domenica 12 giugno, che vede una forbice di età tra i trentadue consiglieri eletti di quarantuno anni. Uscendo dall’aula, il neosindaco Daniele Sinibaldi ha 36 anni. Nei tre schieramenti presenti alle urne, i venti consiglieri del centrodestra presentano una età media di 50,45 anni, i dieci del centrosinistra di 49,8 anni, i due del terzo polo di 54,5 anni. La consigliera più giovane tra gli eletti è Giorgia Broccoletti (classe 1994, 28 anni da compiere), il consigliere più anziano è Oreste De Santis (classe 1953, 69 anni da compiere): entrambi sono della Lega. Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia ha eletto in aula Giovanni Rositani (classe 1979), Claudio Valentini (classe 1968), Claudia Chiarinelli (classe 1973), Emiliana Guadagnoli (classe 1973), Annacarla Purificati (classe 1946) e Roberto Carlucci (classe 1955). Per la Lega, eletti i già citati Oreste De Santis e Giorgia Broccoletti, quindi Giuliano Sanesi (classe 1963), Maurizio Ramacogi (classe 1969) e Giovanni Grillo (classe 1974). Forza Italia porta Fabio Nobili (classe 1967), Giovanna Palomba (classe 1967) e Simone Labonia (classe 1994, di qualche mese più grande di Broccoletti). Per Agire Lista Civica ci sono Chiara Mestichelli (classe 1970) e Angelo Raimondi (classe 1953, di un mese più giovane di De Santis). Per Rieti al Centro eletto Luigi Gerbino (classe 1961), per #IoCiSto Antonio Emili (classe 1978), per Moderati per Rieti eletto Andrea Sebastiani (classe 1973) mentre Generazione Rieti avrà Pierluigi Giraldi (classe 1991).

L'opposizione. Passando all’opposizione, il candidato sindaco del centrosinistra e ora eletto consigliere, Simone Petrangeli, è del 1975. Nel Pd eletti Paolo Bigliocchi (classe 1955), Emiliana Avetti (classe 1975) e Rosella Volpicelli (classe 1982). La lista civica Simone Sindaco avrà Gilberto Aguzzi (classe 1974) e Arianna Grillo (classe 1975), mentre per Rieti Città Futura ci sono Maurizio Vassallo (classe 1954) ed Elena Leonardi (classe 1961). La civica Si può con Simone Petrangeli Sindaco avrà Alessio Angelucci (classe 1985) e T’Immagini Gabriele Bizzoca (Classe 1986). Per il terzo polo, il candidato sindaco non eletto e ora consigliere, Carlo Ubertini, ha 56 anni mentre per Rieti in Salute ci sarà Franco Evangelista (classe 1969).