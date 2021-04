L’Associazione nazionale carabinieri di Rieti ricorda Antonio Fontanella

RIETI - L’Associazione Nazionale Carabinieri ricorda Antonio Fontanella. A poco più di una settimana dalla scomparsa del Sindaco di Amatrice gli amici dell’Associazione lo ricordano così, il 25 febbraio 2021 giorno in cui gli era stata donata la tessera di socio simpatizzante dalla Sezione di Cittaducale con in mano la foto di quando, ancora bambino, correva nei prati del suo amato paese con la grande uniforme dell’Arma. La sua morte improvvisa ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto e, per questo motivo, l’Associazione ha deciso di ricordarlo affettuosamente abbracciando virtualmente i suoi familiari.

