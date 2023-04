Workshop “Insieme: per un nuovo modello di servizio Socio-Sanitari”. Sinibaldi: «Una nuova stagione per la Asl»

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato oggi alla prima delle due giornate del workshop “Insieme per un nuovo modello di servizio socio-sanitario” organizzato dalla Asl di Rieti presso il Polo culturale di Santa Lucia.

«L’appuntamento odierno deve segnare, anche simbolicamente, l’avvio di una nuova fase per la Asl di Rieti concretizzandosi in un nuovo modello di relazione con le istituzioni e il territorio capace di ricostruire un rapporto di fiducia e confronto finalizzato al miglioramento dei servizi, attraverso il dialogo con le associazioni del terzo settore, gli ordini professionali, le organizzazioni dei lavoratori - afferma Sinibaldi - Un nuovo approccio in cui sarà centrale il ruolo del Comune di Rieti, tanto nei confronti delle istanze emergenti dall’utenza quanto nei rapporti con la Regione Lazio e con il nuovo Commissario che sarà nominato a breve. Inutile nascondere i problemi e le difficoltà che riscontrati negli anni nell’offerta di salute pubblica del territorio reatino, non soltanto legate alla fase pandemica. Ora, però, è il momento di rimboccarsi le maniche tutti insieme ed operare con l’unico obiettivo del miglioramento dei servizi. In questo saranno fondamentali anche il percorso in atto con l’Università La Sapienza, attraverso la clinicizzazione di alcuni reparti del De Lellis, la realizzazione concreta di nuove strutture e le innovazioni che dovranno essere apportate nella gestione dell’ospedale ma anche della medicina territoriale e dell’assistenza diffusa».