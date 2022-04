La Asl premiata da Fondazione Onda per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione diagnosi e cura delle principali patologie

RIETI - La Asl di Rieti è stata premiata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con due Bollini Rosa per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in un’ottica di genere. Quest’anno infatti, Fondazione Onda ha premiato l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti con un Bollino Azzurro per l’approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici attivati per le persone con tumore alla prostata.

La decima edizione dei Bollini Rosa ha visto la partecipazione di 363 ospedali italiani e il patrocinio di 27 Enti e società scientifiche mentre la prima edizione del Bollino Azzurro, ha visto la partecipazione di 155 strutture italiane impegnate nel coinvolgere sia la popolazione maschile che quella femminile sulle tematiche relative alla salute e in particolare sul tumore alla prostata.

Asl Rieti e Fondazione Onda proseguono l’importante collaborazione e da domani, mercoledì 20 aprile, fino al 26 aprile dedicano una settimana di prevenzione e di sensibilizzazione sulla salute della donna presso il Presidio Ospedaliero di Rieti e le strutture del territorio della provincia di Rieti. Quindici specialità coinvolte con esami diagnostici, visite e consulti gratuiti, incontri in presenza ed info-point in ospedale e nelle strutture del territorio.