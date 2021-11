Rieti, tour sulla prevenzione della Asl: ecco le nuove tappe nel Reatino

RIETI - Nuove tappe del Tour della Asl di Rieti e della Regione Lazio dedicato alla prevenzione dal titolo “La Salute Non Si Rimanda”. Venerdì 12 novembre l’ambulatorio mobile con personale sanitario dedicato della Asl di Rieti farà tappa ad Antrodoco, mentre sabato 13 novembre sarà a Leonessa.

L’evento si rivolge alle donne nella fascia di età 50 - 74 anni per la prevenzione del tumore della mammella, alle donne nella fascia di età 25 - 64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e alle donne e agli uomini nella fascia di età 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto.

Tutti i cittadini interessati potranno recarsi dalle 9 fino alle 18 presso l’ambulatorio mobile, che ad Antrodoco stazionerà in prossimità del Palazzetto dello sport e a Leonessa in piazza VII Aprile, ed eseguire visite ed esami di screening gratuiti e senza prenotazione: visite ed ecografie senologiche, Pap Test, prenotazioni mammografie e distribuzione ed eventuale ritiro del kit per lo screening del colon retto.

La struttura mobile è inoltre fornita di un desk reception per l’accettazione e l’accoglienza dei cittadini, gestito da personale dedicato, presso il quale verrà distribuito il materiale informativo sull’offerta screening oncologici della Asl di Rieti, attiva tutto l’anno su tutto il territorio della provincia di Rieti. Gli eventi saranno supportati delle Associazioni di volontariato Alcli e Lilt.

