Un nuovo importante traguardo raggiunge Anna Paris: oggi compie 101 anni

RIETI - Un nuovo, importante traguardo raggiunge oggi Anna Paris: compie infatti 101 anni!

Nata il Primo gennaio 1921, ottava di dodici figli, e originaria di Valle Oracola (il padre era factotum del principe Ludovico Potenziani), si trasferì appena sposata a Case San Benedetto, dove tuttora risiede, circondata dall'amore di tutti gli abitanti del quartiere, per i quali è diventata la "Nonna". Il carattere forte, combattivo, la mente lucida e arguta la rendono un punto di riferimento collettivo e ancora dispensatrice di consigli e aiuti, sempre presente per i tanti nipoti per la quale provano un affetto e riconoscenza mai sopiti negli anni.

Nonna e bisnonna amorevole, Anna festeggia oggi in famiglia, in compagnia del figlio Silvano Fagiolo, noto scultore e pittore, e dei nipotini Beatrice e Matteo. Un festeggiamento purtroppo in forma ridotta, visto il perdurare dell'emergenza Covid, per cui è bene non abbassare mai la guardia ed essere cauti. Ma tutto ciò non farà assopire lo spirito della giornata: un compleanno insieme agli affetti più cari nella speranza di poter festeggiare nel 2023 con una grande festa!

Tantissimi auguri di buon compleanno e di buon anno nonna Anna!