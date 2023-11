A Cittaducale conferenza sulla ricerca dell’acqua nel sottosuolo

RIETI - Le tecnologie avanzate, uso delle macchine elettromagnetiche, droni e uso dell’intelligenza artificiale per la ricerca dell’acqua nel sottosuolo e l’efficientamento idrico e collaborazioni internazionali.

Se ne parlerà a Cittaducale domani, martedì 28 novembre, presso la Scuola Addestramento Carabinieri Forestali.

A distanza di un anno dalla prima Conferenza tenutasi l’8 Novembre 2022, Ab Aqua torna a Cittaducale presso la Scuola Nazionale di Addestramento dei Carabinieri Forestali. Ab Aqua è un Centro Studi che si occupa sia a livello nazionale e internazionale dell’aspetto strategico dell’acqua, svolgendo conferenze e lezioni in varie università Italiane (Luiss, Umsa, Siena, Firenze) collaborando con Agenzie delle Nazioni Unite (Fao, Wfp), oltre che con varie altre istituzioni quali appunto l’Arma dei Carabinieri. La Organizzazione si avvale di consulenti ed esperti, tra cui anche il dottor Maurizio Angeloni, noto non solo nel Reatino come esperto di problematiche e tecnologie ambientali.

La Conferenza

Durante le “lezioni di Idrostrategia” dello scorso anno, il professor Filippo Verre, direttore Esecutivo di Ab Aqua, e il ricercatore Carlo Corbinelli, hanno trattato argomenti di Idrostrategia e Idrodiplomazia relativi alla importanza strategica dell’acqua, analizzando le principali crisi idriche globali e presentando anche alcuni studi da loro condotti.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che ha registrato la partecipazione di più di cento allievi Carabinieri Forestali, quest’anno il professor Verre terrà una lezione sull’uso di tecnologie avanzate, come droni e macchine elettromagnetiche, per la ricerca di acqua nel sottosuolo, sulla produzione di acqua sfruttando l’umidità dell’acqua e sull’utilizzo della intelligenza artificiale per migliorare l’efficientamento idrico delle moderne città, oggetto questo anche di un progetto di collaborazione tra Ab Aqua e la città di Mersin in Turchia. L’appuntamento è previsto per il 28 novembre presso l’Aula Magna della Scuola Addestramento Carabinieri Forestali di Cittaducale.