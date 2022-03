RIETI - Sviluppo di Amazon in Italia nel 2021, c'è anche lo stabilimento di Passo Corese.

"Amazon annuncia - si spiega in una nota - di aver creato in Italia più di 4500 posti di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2021. Superando del 50% il piano annunciato lo scorso giugno, oggi in Italia Amazon impiega più di 14.000 dipendenti a tempo indeterminato. L’azienda ha più che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti in Italia dalla fine del 2019, quando impiegava 6.900 persone".