Amatrice Rieti a gonfie vele. Angelone: «Ottimo approccio». Di Loreto: «Mentalità giusta»

RIETI - Soddisfazione in casa dell'Amatrice Rieti al termine del match vinto sul campo dell’Academy Ladispoli per 4-1.

«Siamo scesi in campo con l'intenzione di continuare la striscia positiva, e abbiamo amministrato la partita da subito grazie al raddoppio nel primo tempo - afferma il tecnico Vincenzino Angelone - Abbiamo giocato contro una squadra giovane, che correva molto ed era disposta bene in campo. Oggi ci godremo questa vittoria, da martedì ritorneremo al lavoro per preparare la gara casalinga di domenica prossima contro il Campus Eur».

Così il ds Mattia Di Loreto: «Abbiamo affrontato la partita con la mentalità giusta e con la voglia di vincere qui a Ladispoli. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Adesso testa alla prossima contro il Campus Eur».