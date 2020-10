Rieti, pioggia incessante nella notte: disagi, allagamenti e danni in città

RIETI - Semaforo sul rosso presso il sottopasso di via Fratelli Cervi in prossimità della Questura di Rieti dove si è registrato un notevole innalzamento del livello di acqua a causa delle piogge. Allagato anche il sottopassaggio ferroviario in via Velinia che non ha smaltito l'enorme flusso di acqua piovana che si è raccolto durante la notte. Allagata con oltre 25 centimetri di acqua la rotatoria di viale Fassini all'altezza dell'incrocio con via Biancifiori.

La pioggia incessante della notte ha creato disagi, allagamenti e danni da acqua in diversi punti della città. In allerta i vigili del fuoco, polizia locale del Comune di Rieti e tecnici comunali e provinciali. Problemi di viabilità in via Dentato dove il rigurgito di acqua da alcuni tombini ha creato disagi per la viabilità. Sorvegliati speciali fossati, torrenti e corsi d'acqua notevolmente ingrossati e in alcuni casi esondati. Criticità anche lungo le arterie provinciali invase da fango e detriti. Non sono mancati anche piccoli smottamenti e frane in provincia.









