Rieti, una Alfa Romeo Tonale in dotazione ai carabinieri

RIETI - L’Alfa Romeo Tonale entra a far parte della flotta del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.Nei giorni scorsi, infatti, la vettura dello storico marchio, nella classica livrea blu istituzionale, è stata consegnata ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rieti ed andrà ad affiancare le altre Alfa già in dotazione al Reparto. Si tratta di una delle prime 400 vetture acquistate dall’Arma ed introdotte nel ciclo logistico della Forza Armata, a partire da luglio dello scorso anno, per rinnovare il parco auto con vetture più performanti, ma anche più attente e rispettose dell’ambiente.L’ auto è dotata di motore ibrido 1.5 da 160 CV con cambio automatico TCT a 7 rapporti e presenta allestimenti interni appositamente predisposti su richiesta dell’Arma per consentire un maggior confort e sicurezza ai militari impiegati in turni prolungati. Il veicolo è parzialmente blindato ed è predisposto per alloggiare (e rendere immediatamente disponibili) giubbotti antiproiettile, torce ad alta visibilità e armi da fuoco di una certa lunghezza mentre i sedili posteriori sono contenuti in una monocellula per il trasporto in sicurezza delle persone arrestate.L’arrivo della Alfa Romeo Tonale testimonia la costante opera di aggiornamento logistico e tecnologico che l’Arma porta avanti con particolare attenzione ai Reparti preposti al controllo del territorio cercando di coniugare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza per elevare gli standard operativi e fornire una risposta alle esigenze dei cittadini sempre più rapida aderente e professionale, cercando nel contempo di ridurre l’impatto ambientale del proprio parco veicoli aggiornandolo alle più recenti normative antinquinamento.Il legame tra Alfa Romeo e Arma dei Carabinieri risale agli anni ’50, quando nacque il termine “Gazzella”, che, nel linguaggio dell’Arma e ormai anche nell’immaginario collettivo, simboleggia il concetto stesso di pronto intervento.