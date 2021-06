Venerdì 25 Giugno 2021, 00:10

RIETI - Al solito, come accade in questi casi, poteva andare molto peggio. Sarebbe potuto esserci qualcuno, magari addirittura un bambino, dentro alla macchina che mercoledì sera è stata danneggiata dalla caduta di un grosso albero lungo via San Mauro, la strada che da Porta d’Arce conduce fino al parco “Avventuristicando” e a Villa Potenziani. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno, ma lo spavento e la rabbia sono stati comunque tanti, per chi quotidianamente o spesso si ritrova a parcheggiare sui lati di quella strada. Oltre a danneggiare l’auto, infatti, il tronco ha finito anche per ostruire la strada, bloccando la ripartenza di chi si trovava al parco avventura o che aveva necessità di raggiungere Villa Potenziani. È finita così che sono stati i vigili del fuoco, insieme all’intervento della polizia, a tagliare e rimuovere il grosso albero, che però non è certo il primo a cadere da quelle parti.

I precedenti

Chi risiede o lavora in zona, quello di mercoledì sera lo conta infatti come il terzo albero caduto negli ultimi tre anni. Un primo episodio si verificò all’incirca tre anni fa, il secondo invece qualche mese fa (quando la strada finì di nuovo bloccata) e l’ultimo mercoledì sera, rimasto fortunatamente senza feriti. «Noi chiediamo soltanto che il Comune di Rieti possa verificare lo stato di salute delle piante e adottare eventuali provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti», spiega Luciano Balzerani, gestore di Villa Potenziani. «Negli ultimi tre anni, all’indirizzo del mio assessorato, non è mai arrivata alcuna segnalazione da parte di nessuno per chiedere di poter monitorare lo stato di salute degli alberi di via San Mauro - replica a Il Messaggero l’assessore all’Ambiente Claudio Valentini. - Ad ogni modo, darò subito incarico all’agronomo del mio settore di verificare la tenuta delle piante e l’eventuale necessità di dover intervenire».