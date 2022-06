Aggredito nella notte e derubato del portafoglio e del cellulare, caccia ai responsabili

RIETI - Una vicenda dai contorni ancora tutti da definire l’aggressione nei confronti di un 46enne reatino avvenuta nella notte, in città. L’uomo è stato derubato di telefono cellulare e portafogli da più persone. Sulla vicenda indaga il personale della polizia di Stato della Squadra mobile della questura di Rieti.

Attività investigative tutt'ora in corso e che si sono attivate subito dopo l’aggressione. Già nelle prossime sono attesi ulteriori sviluppi in quanto sarebbero emersi elementi utili per l’individuazione dei presunti responsabili.

Non è nota al momento la modalità dell’aggressione nè il numero dei soggetti responsabili e se tutto se sia scaturito da un diverbio o si sia trattato di un atto meramente predatorio.