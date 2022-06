Giovane provoca lesioni a due carabinieri: arrestato

RIETI - Nei giorni scorsi i carabinieri di Cottanello hanno tratto in arresto, nella flagranza di reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un ventenne di origine tunisina già noto alle forze di polizia.

Alla centrale operativa dei carabinieri di Poggio Mirteto è arrivata una richiesta di intervento da parte del 118. In una contrada del comune mirtense, all’interno dell’ambulanza, i sanitari stavano cercando di prestare le prime cure a un giovane extracomunitario in stato di alterazione, che stava rendendo difficoltoso il lavoro dei paramedici.

All’arrivo dei militari il ragazzo ha continuato a dare in escandescenze scagliandosi contro di loro con calci e pugni. Grazie al tempestivo intervento dei colleghi della stazione Carabinieri di Magliano Sabina, i militari sono riusciti ad immobilizzarlo e a trarlo in arresto. I primi due carabinieri hanno riportato lesioni guaribili in cinque e sette giorni.