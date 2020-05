RIETI - Su proposta dell'assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi, la Giunta comunale di Rieti ha approvato una delibera e pubblicato l’avviso, nell'ambito del Programma periferie denominato “Rieti 2020”, che stabilisce linee di indirizzo per la formazione di un elenco di operatori finanziari interessati a proporre pacchetti agevolati di finanziamento per i privati che presenteranno domanda per interventi di riqualificazione energetica e sismica nell'ambito dell'edilizia residenziale.

«Così come per la delibera finalizzata alla creazione di un elenco di operatori per la cessione del credito d'imposta da parte dei privati, anche attraverso questa nuova delibera creiamo condizioni di supporto utili e necessarie al bando di incentivi per l'adeguamento sismico degli edifici residenziali degradati – dichiara il vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Si tratta di atti propedeutici e tecnici che, però, rappresentano passi in avanti molto importanti affinché il bando che verrà pubblicato a breve possa essere concretamente un'occasione per il tessuto economico locale e per tanti privati che potranno così approfittare dello strumento della cessione del credito d'imposta e dei pacchetti agevolati ad hoc che saranno proposti dagli operatori finanziari».

