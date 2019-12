RIETI - Una grande abbuffata di atletica, emozioni e ricordi per celebrare un anno ricco di successi, questo pomeriggio, al Teatro Flavio Vespasiano, nel gran Gala dell’atletica Studentesca Andrea Milardi.



È la quarantaquattresima stagione del team reatino che torna per la serata di gala al Vespasiano dopo due anni di assenza: a presentare l’evento Catiuscia Rosati e Luca Rivani.

Nel 2019, anno che precede gli europei 2020 di Rieti, sono stati 36 i podi conquistati dagli altleti della Milardi a livello italiano di cui 11 ori correlati da ben 28 nuovi primati sociali. L’apice lo scudetto indoor con gli uomini, quello under 18 e le 3 presenze nelle coppe campioni. Questo testimonia la qualità del lavoro svolto dal team reatino che continua a rimanere al top dell’atletica nazionale e non solo.

A livello personale protagonista della serata Gabriele Chilà (assente perché impegnato nel raduno della nazionale a Formia) che ha portato a casa il premio di atleta dell’anno. Attraverso un video messaggio ha dichiarato: «È davvero un onore far parte di questa squadra e vincere il premio di atleta dell’anno. In una squadra prestigiosa come quella della Studentesca ha un valore aggiunto perché ha e ha avuto degli atleti fortissimi. Per me é stato un anno ricco di soddisfazioni ma senza dubbio la migliore gara come squadra è stata quella di Rieti sotto lo sguardo del grande Andrea Milardi, perché lui ha scommesso su di me quando in realtá ancora non si vedeva niente. È davvero un peccato non essere lì». Un anno indimenticabile per il saltatore della Studentesca grazie alla medaglia ai campionati Europei under 23 con il superamento del muro degli 8 metri nel salto in lungo.

Sul palco tra i premiati anche Chiara Gherardi, che quest’anno ha indossato per la prima volta la maglia azzurra della nazionale assoluta, Benedetta Benedetti, Livia Caldarini e Federico Morseletto, i quattro anche i compertina dell’annuario della Studentesca. Tra i premi anche quello per il dirigente dell’anno che la Studentesca ha conferito a Giovanni Lorenzini, dirigente dell’ufficio scolastico di Rieti.

Sul palco del Vespasiano presenti anche tutti i big dell’atletica Italiana di casa al Guidobaldi. Davide Re, Matteo Galvan, Andrew Howe, Benedicta Chigbolu e Roberta Bruni hanno premiato i tanti ragazzi delle scuole di atletica e le medaglie tricolori di questo 2019.

Tante le autorità istituzionali chiamate sul palco a consegnare i riconoscimenti, fra cui il sindaco Antonio Cicchetti, il consigliere con delega allo Sport Roberto Donati che ha inaugurato la serata, e come rappresentate della Regione Lazio Simone Pertrangeli.

