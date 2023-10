Acquasparta si "affaccia" oltre le Alpi. Possibile gemellaggio con la Francia nel segno dei Lincei

ACQUASPARTA Prospettive di gemellaggio francese nel futuro di Acquasparta. Questo il risultato incassato, per ora, dall'amministrazione guidata da Giovanni Montani, a valle della visita del console generale di Francia Fabrice Maiolino.

Fra le peculiarità da individuare nella futura gemella francese, l’Accademia dei Lincei, l’apicoltura, la botanica fino alle acque minerali. Ultimo ma non ultimo, la festa del Rinascimento, che collega il borgo umbro con alcuni dei più bei castelli della Loira.

Accompagnato nella sua visita dal console onorario dell’Umbria Gabriele Galatioto, Maiolino ha ricordato il recente trattato del Quirinale, sottoscritto dai presidenti di Italia e Francia Mattarella e Macron, nel quale – oltre a reintrodurre la figura del Console generale francese in Italia, in precedenza soppressa – si rilanciano i rapporti di cooperazione fra i due Paesi in un’ottica di sempre più intenso scambio culturale. «Il mio compito – ha detto Maiolino – è quello di favorire la nascita e il consolidamento di rapporti fra le varie realtà dei nostri due paesi.

Sono a vostra disposizione».