La nuova Masterclass di Treccani accademia: dal 29 febbraio quattro incontri con Paolo di Paolo

Si chiama “Scrivere e pubblicare un romanzo oggi: viaggio nel mondo editoriale” la nuova Masterclass promossa da Treccani Accademia per comprendere le dinamiche del mercato editoriale e trasformare il desiderio di scrivere ed essere pubblicati in una realtà concreta. Condotta dallo scrittore e coordinatore editoriale di Treccani Libri, Paolo Di Paolo, il programma della Masterclass fornisce strumenti e chiavi di lettura essenziali sia per coloro che desiderano lanciare la propria scrittura nel mercato, sia per lettori e lettrici desiderosi di comprendere meglio l’offerta narrativa contemporanea.

Quattro gli incontri in programma, i primi tre in modalità online: si parte giovedì 29 febbraio (ore 18) con la partecipazione speciale di Tamara Baris, editor freelance e collaboratrice di Treccani Libri, con un focus su scritture private e un’ampia esperienza nel settore. Gli altri incontri sono previsti per giovedì 7 marzo e giovedì 14 marzo. Chiusura sabato 23 marzo (ore 10-13) in presenza, presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, con la partecipazione speciale della scrittrice Lidia Ravera.



“Per scrivere un romanzo è necessaria la fiducia in sé stessi e la capacità di leggere con consapevolezza critica ciò che si è scritto dichiara Paolo Di Paolo ma per avere la possibilità di essere pubblicati bisogna capire come è cambiato il mondo editoriale, cosa si aspetta, cosa chiede, quanto è davvero possibile dialogare con gli editori.

Bisogna quindi conoscere i cataloghi delle case editrici, esaminare ciò che il mercato offre e ragionare su qual è la propria posizione potenziale in questo paesaggio. Tutte queste riflessioni le affronteremo nel corso degli incontri”.

“In Treccani Accademia crediamo fermamente nel potere delle parole e delle storie di ispirare, educare e connettere le persone. È con questo spirito che abbiamo concepito la Masterclass, integrandola nell'ampio ventaglio di proposte formative di eccellenza che caratterizzano la nostra offerta. Siamo convinti che "Scrivere e pubblicare un romanzo oggi" rappresenti un tassello fondamentale nella nostra missione di promuovere la cultura e l'educazione in tutte le sue forme” commenta Rossella Calabrese, Consigliera delegata di Treccani Accademia.

La Masterclass si inserisce nell’ambito dell’offerta formativa di eccellenza di Digit’Ed, il più grande polo di formazione in Italia in network con Treccani Accademia, Scuola Greco-Pittella, 24Ore Business School e Accurate.