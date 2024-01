Canto lirico, nasce l'accademia "Mario Del Monaco". Corsi di alta formazione e tour in Europa

Domenica 21 gennaio, a Frosinone, si è svolto il convegno intitolato "La tecnica vocale nel canto lirico tra empirismo e oggettività", tenuto dal maestro Giancarlo Mari, già titolare de "L'antica arte del Belcanto" e formatore vocale certificato Emt che è stato affiancato da Lina Sellari, nota specialista in Otorinolaringoiatria.

Dopo l'introduzione a cura del coordinatore dell'evento Luigi Di Tofano, la Sellari ha anticipato l'intervento di Mari con una interessante e utile illustrazione sull'anatomia e fisiologia della voce cantata.

Il loro intervento è stato coronato anche da Francisco Alejandro Uzziel Navarro Alcántara, collaboratore e promoter ufficiale dell'accademia. E’ stata anche l’occasione durante lo svolgimento del convegno per inaugurare la sede legale della neonata "Associazione accademica internazionale di alta formazione vocale e artistica Mario Del Monaco" di cui Mari è vicepresidente, e a cui è legata l'annessa Accademia.

Fondatrice, presidente e direttore artistico dell'Associazione, nonché docente dell'Accademia è il soprano Cristiana De Sidi che ha scelto appositamente questa data per ufficializzare l'inizio dei lavori dell'Accademia poiché esattamente 80 anni fa nel medesimo giorno, faceva il suo debutto alla Scala di Milano il grande tenore Mario Del Monaco, a cui l'accademia è appunto intitolata. A breve una masterclass a Roma di quattro giorni, a cui parteciperanno anche i maestri De Sidi e Mari, che darà inizio a un tour che li porterà a Madrid (9-14 febbraio) e successivamente a toccare diversi Paesi europei ed extraeuropei. L'Accademia offre una serie di corsi finalizzati alla formazione di artisti di alto livello. La sede dell'Associazione è in Viale Volsci, per informazioni sui corsi si può contattare il numero +39 333 5320384.