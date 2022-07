Il 3 agosto parte la campagna abbonamenti del trasporto pubblico locale riservata agli studenti

RIETI - Parte con anticipo, quest’anno, la campagna abbonamenti Asm per il trasporto pubblico locale in vista del riavvio dell’attività scolastica. Da mercoledì 3 agosto sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a tariffe agevolate rivolta agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Rieti.

Al fine di evitare assembramenti e lungaggini negli uffici di Via Donatori di Sangue n. 7, inoltre, l’azienda ha introdotto una nuova modalità per inoltrare, via email, la richiesta. Inviando tutta la documentazione alla casella abbonamenti@asmrieti.it, l’utente sarà contattato dall’incaricato per fissare un appuntamento per il ritiro e l’eventuale pagamento del titolo.

Copia della modulistica necessaria potrà essere ritirata e riconsegnata anche presso l’ufficio Visit Rieti, gestito sempre da Asm, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Gli orari di apertura dei due uffici sono:

ufficio clienti ASM presso la sede aziendale di via Donatori di Sangue n.7 dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13;

ufficio Visit Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

Per il rilascio dell’abbonamento sarà necessario fornire:

modulistica compilata in ogni sua parte (disponibile sul sito internet www.asmrieti.it nella sezione “trasporto scolastico”);

eventuale delega corredata del documento di identità del delegante e del delegato;

fototessera del titolare dell’abbonamento o per il rilascio della tesserina per l’acquisto del mensile studenti (N.B. in caso di invio della documentazione via email, la fototessera andrà consegnata il giorno del ritiro del titolo)

In fase di sottoscrizione sarà possibile scegliere tra due tipologie di abbonamento: il mensile studenti da € 9.30 riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo (fino al secondo anno di superiori e 15 anni di età), residenti nel Comune di Rieti, utilizzabile esclusivamente durante il periodo scolastico e che dovrà sempre essere presentato al personale verificatore unitamente al tesserino rilasciato dall’ufficio clienti e l’annuale studenti da € 124 sottoscrivibile da tutti gli studenti, residenti e non, compresi gli universitari.

La richiesta di rilascio dell’abbonamento annuale studenti, oltre che dal genitore, può essere fatta dallo studente, purché maggiorenne, che dovrà produrre unitamente al modulo debitamente compilato, anche una propria fototessera e copia del documento di identità in corso di validità.

Sul sito internet di Asm è disponibile anche un vademecum per la compilazione dei moduli. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri 0746.251482 e 366.8249734.