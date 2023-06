La Notte delle magie apre l'estate alle riserva dei laghi

RIETI - Riti, tradizioni, danza e magia per festeggiare alla Riserva la vigilia di San Giovanni, una manifestazione che rievoca riti e tradizioni locali che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 e si protrarrà fino alle ore 24:00 nell’area del Centro Visite del Lago Lungo.

Il programma si sviluppa in più sezioni di intrattenimento ed è rivolto ad un pubblico di bambini ed adulti. La Compagnia Arcieri di San Giovanni aprirà il pomeriggio. "Laboratorium" laboratori didattici di antichi mestieri medievali si susseguiranno per l'intero pomeriggio fra cui guaritrice Ildegardiana che si ispira agli scritti di Santa Ildegarda, Dipintore, Speziale, Tintore, Scriptorium e Arcaio. “Arcatores Initiatio” da la possibilità per adulti e bambini di avvicinarsi alle tecniche di tiro. “Ars Sagittae” è la dimostrazione di alcune tecniche di tiro in uso nel medioevo. “Soltitium” è un laboratorio didattico sulle erbe magiche della notte di San Giovanni. “Mastro arcaio” mostra le fasi di costruzione di un arco storico.

Alle ore 18:30 presso il Centro Visite del Lago Lungo, un seminario "Accipe herbam bonam. La vigilia di San Giovanni e la magia delle erbe nel folklore italiano" a cura di Paolo Portone. Nella notte magica per eccellenza scopriremo insieme ai riti, alle credenze della vigilia di San Giovanni, i segreti e i rimedi della Dominae herbarum, le guaritrici della medicina folklorica, garanti della salute soprattutto dei ceti subalterni. Paolo Portone, storico, antropologo, docente e autore di numerose pubblicazioni si occupa da oltre vent'anni del fenomeno persecutorio contro le streghe in Italia. Oggetto specifico della sua indagine, affrontata nella prospettiva storica e antropologica, è l'universo culturale delle vittime della caccia e il suo rapporto con le istituzioni secolari e religiose.

Alle 21:30 "NOCTILUCA - Luce della luna".

Spettacolo presentato in anteprima da ArabianBlue Dance Company una Compagnia di danza composta da otto danzatrici con la direzione artistica di Anna Maria Malgeri. Fra leggenda, storia e futuro lo spettacolo - attraverso la danza, la narrazione e la scenografia multimediale- ripercorre un passato spesso sottovalutato per l’impatto che ha oggi sulla nostra idea del mondo e sul nostro futuro. E’ un racconto onirico che dà una diversa visione di come, nei secoli, le donne, e non solo, siano passate da Dee a guaritrici e streghe. Preparatevi ad un viaggio sorprendente e lasciatevi incantare dalla magia. Pozioni, incantesimi e riti antichi prenderanno vita davanti ai vostri occhi. Noctiluca vi porterà a scoprire un mondo oltre spazio e tempo.

A seguire “Ignis Noctis” con la Compagnia Arcieri di San Giovanni. Spettacolo del fuoco ispirato alla notte magica di San Giovanni, musiche medievali e orientali, danze in collaborazione con ArabianBlue Dance Company. Lancio di frecce infuocate e accensione del falò, a seguire danze intorno al fuoco con coinvolgimento del pubblico.

Si potranno visitare gli Stands dei produttori locali che hanno il marchio di NATURA IN CAMPO. Saranno presenti le Artigiane delle Casette del MAKO di Rieti con le loro creazioni realizzate a mano.

Uno stand sarà dedicato all' associazione Centro antiviolenza Angelita di Rieti.

Ci sarà un'area food dove degustare pizza, panini, sfizi, fritti e birra. La manifestazione è aperta e gratuita, i punti di ristoro sono a carico dei partecipanti.

Locandina disponibile sul sito parchilazio.it

E su facebook, pagina aperta, Riserva Laghi Lungo e Ripasottile comunicazione ed educazione ambientale