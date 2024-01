Real Gavignano Ponzano ko al debutto in Coppa Lazio: Nova 7 vince 0-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Sconfitta per il Real Gavignano Ponzano nella prima giornata della Coppa Lazio di Prima categoria. Al Valle Mentuccia la squadra di mister Galassetti si è dovuta arrendere contro il Nova 7 per 2-0. Il percorso in Coppa Lazio si fa subito in salita per Gavignano che affronterà mercoledì 31 gennaio il Palombara in trasferta per la sua ultima gara nel girone triangolare.

Il primo tempo

Poche le occasioni nella prima parte di gara, dove le squadre si studiano e lottano soprattutto a centrocampo. Al 2’ tiro al volo di Golia ma l’attaccante degli ospiti manda alto. All’11’ ci prova Migliorelli che si porta il pallone sul destro provando a piazzare dal limite dell’area ma anche in questa circostanza la palla si perde sul fondo. Al 17’ impegnato alla respinta l’estremo difensore dei gavignanesi Pennacchini su una conclusione dalla sinistra di Lahrarti. La gara si sblocca al 28’ quando Petrucci, servito sulla destra, lascia partire un destro chirurgico e potente che infila il pallone sotto l’incrocio dei pali per l’1-0 della formazione romana. Sul finale di primo tempo un accenno di reazione del Gavignano che però non impensierisce la retroguardia ospite. Al 40’ ci prova Giovannelli con una punizione da 30 metri ma il suo tentativo termina alto.

La ripresa

Al rientro in campo il Nova 7 cambia marcia e si porta in vantaggio di due reti: al 47’ incursione in area di De Dominicis che è bravo ad incrociare con il sinistro da due passi per il 2-0. Prova a reagire Gavignano: al 53’ bel destro di Giovannelli dal limite che costringe il portiere ospite Contardo alla respinta in calcio d’angolo. Due minuti più tardi azione insistita nell’area ospite con Migliorelli che calcia di destro trovando nuovamente la risposta in tuffo di Contardo.

La formazione ospite si difende bene e prova a chiudere definitivamente i conti in contropiede ma il tentativo di De Dominicis termina a lato. Al 73’ chiamato nuovamente all’intervento Pennacchini sul sinistro del neo-entrato Opre. I ritmi si abbassano, complice anche la stanchezza. Le due squadre non creano particolari pericoli per le difese avversarie. Da segnalare due tentativi su punizione, all’85’ di Opre per gli ospiti e al 90’ di Giovannelli per Gavignano, ma in entrambi i casi il pallone non centra lo specchio della porta.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Paghiamo le tante assenze che una gara di coppa giocata di mercoledì pomeriggio porta, tra motivi di lavoro e infortuni. Ci abbiamo provato, prendiamo quanto di buono fatto come se fosse un allenamento in vista dell’importantissimo match di campionato di domenica contro la Castelnuovese: lì sarà fondamentale fare risultato».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci, Galassetti (67’ Spadaccioli), Polidori, Ratini (83’ Grossi), D’Achille, Migliorelli (69’ D’Ascenzi), Gherardo Y., Giovannelli. All. Galassetti.

Nova 7: Contardo, Antonini (90’ Houadio), Torre (77’ Ndoj), Palermitano, Calabresi, Fraschetti, Petrucci, Rante, Golia (70’ Opre), De Dominicis, Lahrarti (57’ Coccia). A disp. Saccucci. All. Vulpiani.

Arbitro: Lorenzo Palazzini di Ciampino.

Marcatori: 28’ Petrucci, 47’ De Dominicis.

Note: ammoniti Pennacchini P., Giovannelli (G), Petrucci (N); angoli 3-2.