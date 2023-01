Real Sebastiani batte Imola 60-53. Foto. Blinda il primato e giocherà i quarti di Coppa Italia in casa

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comincia l’anno vincendo la quattordicesima giornata e mantenendo la testa della classifica nel girone C di Serie B. Battuta l’Andrea Costa Imola 60-53 al termine di una gara non bella, nervosa e con percentuali basse.

La grinta degli uomini di Dell’Agnello nel finale fa la differenza. Bene Piccin (10 punti per lui), decisivo nel finale Chinellato (15 punti). Il Rsr sale così a 26 punti, sempre a più 4 dal secondo posto occupato adesso in solitaria da Faenza in virtù della sconfitta di Fabriano contro la Virtus Imola. Il Rsr chiude quindi l'andata al comando e giocherà in casa il quarto di finale di Coppa Italia.

Primo quarto

Inizio offensivamente complicato per entrambe le squadre con tante palle perse ed errori al tiro. Il primo canestro dell’anno arriva dopo ben tre minuti con Chinellato (2-0). Esordio in maglia Rsr per Pagani costretto subito al cambio per problemi di falli. Imola prova un allungo con due triple di Tognacci ma Piccin risponde con 5 punti in fila prima del canestro di Mastrangelo che vale il 10-8. Una tripla a testa per Ranuzzi e Ceparano prima dei liberi di Matrone che valgono il più 4 Rsr (15-11). Due liberi realizzati da Agostini fissano il parziale del primo quarto sul 15-13.

Secondo quarto

Approccia bene il secondo periodo Rieti che grazie a Tomasini, Matrone e alla tripla di Mastrangelo si porta sul più 9 (22-13). Reazione degli ospiti guidati da Ranuzzi e Montanari per il meno 2 (24-22) fermata prontamente dal time-out di coach Dell’Agnello. La Sebastiani prova ad allungare con Tomasini e Matrone ma Montanari risponde con quattro punti (30-26). A quattro secondi dalla fine rimbalzo e passaggio a tutto campo di Piazza che apre al contropiede chiuso col canestro a fil di sirena di Piccin: si va negli spogliatoi sul 32-26.

Terzo quarto

In avvio di terzo periodo Rieti tocca la doppia cifra di vantaggio grazie a Chinellato e alla tripla dall’angolo di Piccin (38-28). Imola prova a rientrare guidata da Tognacci che segna 7 punti in fila per il meno 5 (43-38). Tripla di Ceparano prima del due su due dalla lunetta di Trentin che chiude il quarto sul 46-40.

Quarto quarto

L’ultimo periodo comincia come il primo quarto, con tanti errori da ambo le parti e difficoltà nella metà campo offensiva. A sbloccare la situazione dal campo ci pensa Piazza con il jumper del 49-40 che porta coach Grandi al time-out. Al rientro in campo Montanari segna due triple in un amen e riporta Imola sul meno 3 (49-46): coach Dell’Agnello è costretto al time-out a 5’ dalla fine. Chinellato prova a caricarsi sulle spalle l’attacco reatino con quattro punti in fila (53-48). Fallo tecnico fischiato alla panchina romagnola e Chinellato converte il libero del 54-48 a 3’ dalla fine. Montanari accorcia dalla lunetta ma capitan Piazza risponde con la tripla (57-50). A 2’ dalla fine Matrone stoppa Ranuzzi ma gli arbitri ravvisano un fallo del lungo amaranto celeste tra le vibranti proteste di PalaSojourner: fallo tecnico fischiato alla panchina del Rsr e tre punti dalla lunetta che portano il punteggio sul 57-53. Tomasini fa uno su due dai liberi (58-53), Rieti difende bene alle offensive romagnole e Piazza chiude i conti dalla linea della carità per il definitivo 60-53

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Andrea Costa Imola 60-53

Parziali: 15-13; 17-13; 14-14; 14-13

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piazza, Piccin, Mastrangelo, Chinellato, Matrone

Andrea Costa Imola: Montanari, Restelli, Tognacci, Ranuzzi, Agostini

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 6, Tomasini 8, Paesano, Piccin 10, Chinellato 15, Mazzotti, Matrone 8, Piazza 7, Ceparano 6, Pagani, Leonetti, Frattoni. All. Dell’Agnello.

Andrea Costa Imola: Restelli 3, Fazzi, Agostini 2, Barbieri, Ranuzzi 11, Corcelli, Marangoni, Tognacci 15, Montanari 18, Trentin 4. All. Grandi

Arbitri: Danilo Correale e Alfondo Procida