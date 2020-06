Rieti, Ricostruzione, il Commissario Legnini lavora alla proroga per i danni lievi sisma

RIETI - Scadenza per danni lievi prorogata a fine ottobre. Il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini ha annunciato di aver chiesto al Governo al Parlamento di valutare una proroga. Scadrà infatti il 30 giugno il termine di presentazione delle domande di contributo per le abitazioni con danni lievi. Se non verrà dalle istituzioni, il provvedimento sarà preso direttamente da Legnini.

«Se entro una settimana, dieci giorni, non maturasse un simile orientamento farò in modo che la proroga possa essere disposta con una mia Ordinanza, facendo leva sulla sospensione dei termini dei procedimenti previsti dai vari provvedimenti sul Covid-19, fino al 20 settembre 2020 -ha detto Legnini nel corso di una visita ad Ascoli Piceno- voglio fare un appello ai cittadini e ai tecnici perché si affrettino. Siamo a quasi quattro anni dal sisma, non possiamo aspettare ancora».

Legnini sul nuovo regime del Contributo di autonoma sistemazione ed i requisiti per la permanenza degli sfollati nelle soluzioni abitative di emergenza, ha spiegato che il tema sarà al centro di un incontro, giovedì prossimo, con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

«Con Borrelli abbiamo già convenuto di verificare tutte le possibilità di allineare l’assistenza alla popolazione legata alla fase di emergenza, che è una competenza della Protezione Civile, con le procedure della ricostruzione, che devono viaggiare su binari paralleli e non divergenti -ha concluso Legnini- inoltre entro una settimana, dieci giorni, dovrebbero essere sbloccati i pagamenti alle imprese per lo smaltimento delle macerie. La loro gestione passerà dalla Protezione Civile alla struttura commissariale: stiamo verificando gli ultimi dati contabili. Se non ci sono più fondi disponibili stanzierò nuove risorse».

